Топ-10 дивовижних і надихаючих технічних продуктів 2016 року

Имя Илона Маска первое, что приходит на ум, когда речь идет о самых дерзких и вдохновляющих технологических проектах 2016 года. Этот человек стал мировым драйвером технического прогресса развитого мира и именно он создает "отрасли будущего".

В 2016 году Илон Маск представил бюджетный электромобиль Tesla Model 3, открыл первую очередь самой большой в мире фабрики по производству аккумуляторных батарей для автомобилей, показал концепт "солнечной крыши", рассказал о концепции полета на Марс, объявил о строительстве в ОАЭ первого маршрута вакуумного поезда Hyperloop, продолжил развитие проекта многразовых ракет и запустил полноценный автопилот для авто.

Вместе с тем, за прошедший год произошли большие технологические сдвиги в сфере создания и применения дронов, в сфере виртуальной и дополненной реальности, а также видео 360. Продолжают интенсивно развиваться технологии возобновляемой энергетики и, в частности, аккумулирования энергии.

"Экономическая правда" сделала подборку из 10 технологий, которые удивили в 2016 году и заставили смотреть в будущее с оптимизмом.

10. Башня, которая поглощает смог Smog Free Tower

В сентябре 2016 года в Пекине начала работать башня Studio Roosegaarde’s Smog Free Tower, предназначенная для фильтрации воздуха. Воздухоочиститель отфильтровывает из воздуха твердые частицы диаметром 2,5 и 10 микрометров. Именно такого размера частицы благодаря малым размерам проникают в кровь и легкие и увеличивают риск возникновения рака легких, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

Башня-фильтр высотой семь метров очищает 30 000 кубометров воздуха в час и потребляе 1400 ватт в час. Загрязненный воздух поступает в верхнюю часть башни, насыщенную положительно заряженными ионами. Они притягивают к себе частицы пыли. Далее смесь поступает на поверхность отрицательно заряженного электрода, и пыль оседает на нем. Очищенный воздух выпускается через фильтры в стенах башни.

Стоит отметить, что такие же башни в качестве эксперимента были установлены в Роттердаме и Амстердаме еще в 2015 году. После того, как они доказали свою эффективность, башню построили в столице Китая.

9. Гибкий сверхтонкий дисплей от LG

В январе 2016 года LG Display на выставке Consumer Electronics Show 2016 показала прототип 18-дюймового гибкого дисплея толщиной 1 мм и весом 1,9 кг. Дисплей буквально можно скрутить как бумажный рулон.

Гибкие дисплеи LG, Samsung, Sharp и другие производители показывают с 2014 года. Но часто это происходило за закрытыми дверями, а внешний вид таких дисплеев был не настолько впечатляющий.

Производители обещают начать выпуск серийных гаджетов с гибкими дисплеями в 2017-2018 годах.

8. Стенд VUE VR для перемещения в виртуальной реальности

Наконец достаточно просто и дешево решена проблема перемещения человека в виртуальной реальности. Китайская компания VUE VR разработала прототип стенда который специальным подвесом удерживает человека на одном месте в горизонтальной плоскости.

Установленные в верхней части поршни обеспечивают вертикальное движение, а кроссовки с роликами в подошве позволяют имитировать ходьбу и бег. Стенд рассчитан на пользователя весом до 140 килограммов и ростом от 130 до 200 сантиметров.

Человек на стенде может бегать, ходить, приседать, прыгать и сидеть в виртуальной реальности. По словам разработчиков, стенд не зависит от модели VR-очков и может использоваться как самостоятельное устройство ввода с любым приложением, поддерживающим ввод информации с клавиатуры или контроллера.

Стоимость стенда — $699, кроссовок — $59.

7. Электросамолет Extra 330LE

Немецкий двухместный электрический самолет Extra 330LE, созданный на базе обычного турбовинтового акробатического самолета, в июле 2016 года установил рекорд скороподъемности на высоту трех тысяч метров. На эту высоту самолет поднялся за 4 минуты 22 секунды.

Впрочем, рекорд стал возможен, потому что этот норматив электрический самолет выполнил впервые в истории. Для сравнения, рекорд поршневого самолета составляет 1 минута 59 секунд.

Электросамолет Extra 330LE оборудован литий-ионными аккумуляторами и электромотором Siemens SP260D, способным выдавать мощность до 260 киловатт. Масса двигателя составляет 50 килограммов. Продолжительность полета на одном заряде — 15-20 минут.

Несмотря на скромные параметры электросамолета, его появление очень важно с точки зрения технического прогресса в авиастроительной отрасли. Разработчики современных электрических самолетов стремятся к тому, чтобы их летательные аппараты как можно полнее соответствовали характеристикам обычных самолетов. В этом случае можно будет говорить о коммерческой востребованности новых летательных аппаратов, которые также позиционируются как экологичные и достаточно тихие.

6. Бюджетный электрокар Tesla Model 3

31 марта 2016 года генеральный директор Tesla Элон Маск представил публике долгожданную Model 3. В отличие от премиум авто Model S, Model 3 изначально позиционировалась как бюджетная модель. Хотя на деле экстерьер и интерьер Model 3, если не превосходит, то точно не уступает Model 3.

Новинка получила запас хода до 346 км, разгон до 100 км/ч за 6 секунд и стартовый ценник в $35 000. В машине установлен дисплей 15 дюймов в отличие от 17 дюймового дисплея в Model S и Model X.

За два дня после открытия бронирования компания Tesla получила 250 тыс. предзаказов на Model 3.

5. Наушники-онлайн переводчики Pilot

Стартап Waverly Labs в 2016 году представил Pilot — умные Bluetooth-наушники для перевода иностранной речи в режиме реального времени. Предварительно известно, что перевод осуществляет специальное приложение, установленное на смартфоне.

Автоматический перевод возможен на английский, французский, испанский, итальянский и португальский языки. В дальнейшем разработчики обещают добавить поддержку иврита, арабского, немецкого, русского и других славянских языков, а также языков Юго-Восточной Азии.

Waverly Labs запустил кампанию на Indiegogo, в результате которой собрал более 4 млн долларов, что в 53 раз больше необходимой суммы в 75 тыс. долларов. Стоимость гаджета составляет $199, а начало доставки ожидается в мае 2017 года.

4. Беспилотный пассажирский дрон Ehang 184

В январе 2016 года китайская компания Ehang представила прототип квадрокоптера-такси, который работает на автопилоте. Аппарат, именуемый Ehang 184, представляет собой квадрокоптер с закрытой кабиной, в которой может разместиться один человек. При этом человек имеет статус пассажира, а не пилота. В кабине есть только планшет, на котором нужно указать точку назначения.

Ehang 184 весит 200 кг, его длина 5,5 м и работает полностью на электрической тяге. Авиатакси способно переместить единственного пассажира на расстояние до 16 км или же пребывать в полёте не более 23 минут. Максимальная скорость перемещения беспилотника с пассажиром внутри составляет 100 км/ч, а предельная высота, на которую он способен подняться, ограничена 3,5 км. Стоимость аппарата ожидается в пределах 200-300 тыс. долларов.

3. "Солнечная крыша" от Илона Маска

В октябре 2016 Илон Маск представил публике солнечные панели, выполненные в виде черепицы для крыши. Уникальность новинки в том, что, по словам Илона Маска, она будет дешевле, чем обычная черепица.

В продажу новые солнечные батареи должны поступить к лету 2017 года. Сколько именно черепица будет стоить, в Tesla пока не раскрывают, однако уверяют, что "солнечная" будет даже дешевле обычной.

2. Криогенный аккумулятор промышленного масштаба в Британии

Удивительно простой и эффективный способ аккумулирования и хранения электроэнергии создали в Великобритании. В окрестностях Манчестера на севере Англии построили крупнейшую в мире криогенную электростанцию.

Принцип работы основан на использовании дешевой электроэнергии в ночные часы для сжижения воздуха, который хранится в криогенных танках, а затем нагревается и расширяется, поступая в турбины и вырабатывая электроэнергию, поставляемую в сеть.

Это пилотный проект, рассчитанный на дальнейшее расширение. Мощность криогенной электростанции (КЭС) составляет 5 МВт, что достаточно для снабжение 5 тысяч семей в течение трех часов.

1. Автопилот Tesla

Под культовую песню Paint It Black группы The Rolling Stones электрокар Tesla Model X полностью устранил водителя от управления автомобилем. В октябре 2016 года сотрудники Tesla выложили видеоролик, на котором второе поколение автопилота везет человека по оживленным дорогам из дома на работу.

С этого момента все автомобили Tesla будут выпускаться с системой полного автопилота. А на уже проданные авто система будет загружена автоматически. Она будет активирована после получения необходимых разрешений у регулирующих органов.

На автомобилях будут установлены 8 камер с обзором 360 градусов, а также 12 ультразвуковых сенсоров и фронтальный радар. Подобным оборудованием уже оснащаются Model S и X. Владельцы старых автомобилей Tesla могут оснастить их дополнительным оборудованием, которое обойдется в 8 тысяч долларов.

В начале 2016 года Илон Маск заявил, что в 2018 году автомобили Tesla будут оснащены функцией "призыв". Машина сама будет приезжать к владельцу куда угодно, когда он ее вызовет.