Рибалку відправили у відставку з посади голови фінкомітету Ради

Народні депутати підтримали постанову, якою звільнили Сергія Рибалку з посади голови фінансового комітету парламенту.

За відповідне рішення проголосувало 255 народних обранців.

Нагадаємо, сьогодні з відповідною ініціативою на засіданні виступив голова РП Олег Ляшко.

"Щоб не було ніяких політичних підстав для безпідставних обвинувачень та інсинуацій, я прошу голову парламенту розглянути це питання", - сказав Ляшко.

Як відомо, у квітні правоохоронні органи проводили обшуки в офісах корпорації "S. Group", яка належить родичам народного депутата Сергія Рибалки.

12 квітня ГПУ допитала голову парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергія Рибалку у справі про можливу несплату податків.

23 чевня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардеп від фракції "Радикальна партія" Сергій Рибалка володіє підприємством у російському Липецьку, яке виводить в офшори мільйони гривень.

На початку липня Генпрокуратура зняла з Рибалки підозру в несплаті податків.

У жовтні 2016 року стало відомо, що бізнес родини Рибалки, з якого фінансуються радикали, і сам задіює офшорні юрисдикції, направляючи за кордон частину виручки своїх підприємств.

16 жовтня СБУ провела обшуки та арешти у компаніях, якими управляє сім'я Рибалки.

Нагадаємо, у січні 2016 року автомобіль Рибалки був розгромлений невідомими.

Сам Рибалка в коментарі "Українській правді" повідомив, що замах пов'язує "зі старим сімейним конфліктом, про який знає вся країна і все її вище керівництво".

"Це мій конфлікт з тестем Буткевичем", - зазначив політик.

З дочкою Геннадія Буткевича Рибалка знаходиться в розлученні.

Конфлікт між Рибалкою і його колишнім тестем, власником мережі супермаркетів "АТБ-маркет", Геннадієм Буткевичем, почався у 2012 році.

У 2012-2013 роках мережа супермаркетів "АТБ" заборгувала компаніям, які мали відношення до Рибалки, більше 15 млн доларів.

У 2013 році на компанії Рибалки здійснювався тиск правоохоронних органів: підприємства публічно звинувачували у фінансуванні опозиції, ухиленні від сплати податків і продажі наркотиків.

Рибалка вважає, що за цими діями правоохоронців стояв особисто Буткевич, оскільки він мав "близькі стосунки з колишнім головою СБУ Олександром Якименком і його "правою рукою", нардепом-регіоналом Юрієм Самойленком".

Влітку 2014 року Рибалка розійшовся з партнером по бізнесу Іваном Омельченком. Розгляд справ про заборгованість "АТБ" було продовжено в судовому порядку. Частину боргів - близько 60 млн грн - мережа повернула підприємствам S.Group.

Восени 2015 року Обласна прокуратура Дніпропетровської області знову публічно звинуватила групу компаній S.Group в несплаті податків на 125 млн грн у 2012 році. На що адвокати S.Group надали довідки з податкових органів про відсутність претензій, а також рішення суду про неправомірність таких претензій.

Адвокати публічно звинуватили обласну прокуратуру в незаконній діяльності в інтересах мережі супермаркетів "АТБ-маркет".

Сам Рибалка називав реанімацію прокуратурою сфабрикованих справ часів Януковича "тиском на опозиційного політика з метою впливу на позицію фракції Радикальної партії в парламенті".

Економічна правда