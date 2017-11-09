Газпром відкладе будівництво "Північного потоку-2"

Початок будівництва трубопроводу Nord Stream 2 буде відкладено через заперечення з боку Данії, яка готує поправки, що закривають для проекту територіальні води країни.

Про це в середу на газовій конференції в Мілані повідомив Пол Коркоран - головний фінансовий директор зареєстрованої в Швейцарії Nord Stream 2 AG, передає Platts.

За його словами, перешкодою для будівництва стане законопроект, який готується парламентом Данії. Він розширить перелік підстав, за якими данський уряд зможе відмовляти в дозволі на будівництво в своїх територіальних водах: до екологічних ризиків додадуться міркування національної безпеки.

Як повідомляє EuroObserver, законопроект підтримують і уряд Данії, і основні опозиційні партії. Він буде прийнятий в листопаді і вступить в силу в січні 2018 року.

В цьому випадку доведеться змінювати маршрут. Замість територіальних вод Данії трубу доведеться прокладати в її виключній економічній зоні.

За словами Кокорана, це "стане причиною імовірної відстрочки", а також "збільшить вартість" проекту.

Як повідомлялося, будівництво російським "Газпромом" нового газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море завдасть Україні значних збитків, які можуть становити до 3% валового внутрішнього продукту.