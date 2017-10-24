Україна може втратити до 3% ВВП через "Північний потік-2" - посол США

Будівництво російським "Газпромом" нового газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море завдасть Україні значних збитків, які можуть становити до 3% валового внутрішнього продукту.

Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович на конференції Oil & Gas в Києві у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Північний потік (Nord Stream-2 - ЕП) знизить транспортування газу через Україну... Це може призвести до втрат в розмірі до 3% ВВП країни", - сказала вона.

З початку цього року ЄК намагається отримати мандат від країн-членів ЄС на переговори про умови експлуатації "Північного потоку-2". Поки їй це не вдається.

Київ виступає категорично проти будівництва Nord Stream-2, називаючи його політично мотивованим, і пропонуючи ЄС створити консорціум із залученням європейських компаній для управління існуючим більш ефективним маршрутом транспортування через Україну.

Про свою незгоду з проектом Nord Stream-2 заявили також ряд країн ЄС, зокрема, Польща і Литва.

2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про нові антиросійські санкції.

Нові санкції передбачають штрафи для європейських компаній, які, зокрема, будуть співпрацювати з російським "Газпромом" при реалізації газопроводу "Північний потік-2".

Тоді президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Брюссель готовий негайно реагувати, якщо санкції зашкодять економічним інтересам ЄС.