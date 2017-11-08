Україна ввела санкції проти 18 російських компаній

Міністерство економічного розвитку і торгівлі за запитом Служби безпеки України ввело санкції проти 18 російських компаній.

Відповідні накази №1582 і 1583 відомство прийняло 30 жовтня.

Як йдеться в документах, санкції введені "за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки".

Всього під санкції потрапили 18 компаній із Росії, серед яких, Бєлгородський холодокомбінат, Торговий дім Донспецстрой, Мікас, Група компаній Пенетрон-Росія, Торговий дім Пенетрон-Росія, Пенетрон-експорт, Волма-ВТР, Завод гідроізоляційних матеріалів Пенетрон, Лоли-пак експорт, Снек-груп, Торговий дім Аромадон, Торговий дім Старфуд-південь, МК-метиз, Будсервіс, Волма-маркетинг, Народний пластик, IП Мірошникова Ірина Володимирівна, а також один з найбільших постачальників антрациту в Україні - Южтранс.

Згідно з документами, "тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України" щодо фігурантів списку вступить в силу через 40 днів (9 грудня 2017 року).

Економічна правда