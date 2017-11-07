Юристи про офшори Порошенка: для сплати всіх податків така структура не потрібна

Метою створення офшорів в інтересах президента Петра Порошенка могла бути мінімізація податків, а не плани передати кондитерський бізнес "Рошен" у "сліпий траст".

Таку думку ЕП висловили відомі українські юристи.

На думку колишнього партнера-співзасновника Avellum Partners Костянтина Лікарчука, офшорна структура створювалася, скоріше за все, не лише для передавання фірми у "сліпий траст".

"Це класична структура для ведення операційної діяльності і для продажу. Думаю, вони переслідували кілька цілей. Така структура потрібна для операційної діяльності, оскільки в нас непогана конвенція про уникнення подвійного оподаткування з Нідерландами.

На Кіпрі також мінімізуються платежі, а Британські Віргінські Острови (BVI), як правило, потрібні для продажу. Ти продаєш нижню структуру Кіпр-Нідерланди-Україна і на BVI не платиш податки або продаєш структуру Нідерланди-Україна і не платиш податки на Кіпрі. Можна продавати і на рівні BVI, і на рівні Кіпру", — пояснює Лікарчук.

За словами юриста, українське підприємство в траст передати справді важко, але будувати саме таку структуру для відповідних цілей не потрібно.

"Якусь структуру над нею будувати потрібно. З точки зору трасту підходить Кіпр-Україна, і не треба утримувати дорогу Голландію, яка потрібна тільки тоді, коли є грошові потоки", — зазначає Лікарчук.

Також, за словами юриста, ця структура у випадку продажу компанії не передбачає сплати податків на території України.

"На території України, ймовірно, не будуть сплачуватися податки. Навіть якщо ти будеш продавати українське підприємство від імені нідерландської компанії, ти все одно отримаєш гроші на Голландію. Продаж, швидше за все, планувався або на рівні Кіпру, або на рівні BVI — Кіпр без заходу грошей в Україну", — припускає юрист.

Того, що така структура могла бути використана для оптимізації сплати податків, не виключає і керівний партнер компнаії Suprema Lex Віктор Мороз.

"З точки зору придбання української компанії цікавішим видається структурування відповідної угоди з використанням інструментів у вигляді офшорних компаній та іноземних холдингів. Це дозволяє зробити операцію більш безпечною. Хоча переслідування інтересів податкової оптимізації також виключати не можна", — каже Мороз.

Ще один відомий український юрист, який побажав залишитися неназваним, вважає: якби президент хотів сплатити податки в Україні, то таку структуру він точно не створював би.

"Для чого ускладнювати, якщо є президент, який хоче продати компанію, сплативши всі податки? Для чого ускладнювати структуру, насичуючи її Люксембургом, Голландією, Кіпром та BVI? Якщо у тебе є майно на території України, продай акції "Рошен", сплати податки і спи спокійно.

Як гроші у разі продажу зайдуть в Україну? Ніяк. Хіба що їх по ланцюжку кидати як дивіденди, поки вони не дійдуть до офшорки BVI, якою Порошенко володіє напряму. Ось тоді ця офшорка може заплатити дивіденди Порошенку. Такий варіант можливий, але малоймовірний", — каже юрист.

Як повідомлялося, навесні 2017 року учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів та Центру розслідування корупції і організованої злочинності OCCRP, які торік оприлюднили проект "Панама Пейперз", отримали доступ до нових документів: нове журналістське розслідування назвали "Передайз Пейперз" або "Документи з райських островів".

В цих документах також фігурує офшор президента Петра Порошенка. Нові дані дозволили журналістам припустити, що Порошенко створив офшорну компанію не для того, аби передати "Рошен" у "сліпий траст", а щоб мінімізувати податки.

Юристи Порошенка заявляли, що першочерговим завданням для створення міжнародної холдингової структури для корпорації Рошен було забезпечення продажу корпорації в разі, якщо це буде можливо відповідно до комерційних умов.

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Економічна правда