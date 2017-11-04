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Капіталізація ринку криптовалют досягла 200 мільярдів доларів

Субота, 4 листопада 2017, 16:30

Сукупна вартість ринку криптовалют досягла на цьому тижні рекордного показника в 200 мільярдів доларів.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на сайт Coinmarketcap.

За даними сайту, на 3 листопада вартість даного ринку становить 200,313 млрд доларів.

Істотний внесок у подолання 200-мільярдної планки внесли біткойни, чия сукупна вартість тільки за останні сім днів зросла більш ніж на чверть, перевищивши 124 млрд доларів.

При цьому зараз курс основної криптовалюта наближається до 7,3 тис доларів, коли на початку року він становив менше 1 тис доларів.

Нагадаємо, Нацкомісія з цінних паперів виступила проти жорсткого регулювання криптовалют.

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