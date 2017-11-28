Гривня на міжбанку почала знецінюватися
Вівторок, 28 листопада 2017, 11:08
28 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,84-26,86 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,84-26,86 гривні;
Євро - 31,97-31,99 гривні;
Російський рубль - 0,4603-0,4610 гривні.
Нагадаємо, 27 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,82-26,84 гривні за долар.
Економічна правда
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