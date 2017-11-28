Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на міжбанку почала знецінюватися

Вівторок, 28 листопада 2017, 11:08

28 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,84-26,86 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,84-26,86 гривні;

Євро - 31,97-31,99 гривні;

Російський рубль - 0,4603-0,4610 гривні.

Нагадаємо, 27 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,82-26,84 гривні за долар.

Економічна правда

міжбанк гривня
Матеріали за темою
Міжбанк закрився зміцненням гривні 27 листопада 2017, 19:39
Гривня на міжбанку почала зміцнюватися 27 листопада 2017, 11:19
Євро на міжбанку піднявся вище 32 24 листопада 2017, 17:05
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті