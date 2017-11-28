Офіційний курс гривні зміцнився

Офіційний курс гривні до долара зміцнився на 8 копійок, Національний банк встановив його на 28 листопада на рівні 26,83 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,07 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6048 гривні.

Нагадаємо, 27 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,82-26,84 гривні за долар.

Економічна правда