Держбюджет виконано з дефіцитом 13,6 мільярда гривень

Профіцит державного бюджету за січень-жовтень 2017 року становив 1,4 млрд грн за рахунок профіциту за спеціальним фондом у 27,7 млрд гривень, зумовленого спецконфіскацією на суму близько 30 млрд гривень у квітні цього року.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, які є в розпорядженні "Інтерфакс-Україна".

Згідно з її даними, за загальним фондом дефіцит держбюджету за 10 місяців цього року становив 26,3 млрд гривень.

У жовтні держбюджет було зведено з дефіцитом 13,6 млрд гривень, зокрема за загальним фондом - 12,6 млрд гривень, що нижче за вересневі показники - відповідно 23,47 млрд гривень і 22,8 млрд гривень.

Держказначейство зазначає, що плановий дефіцит на 2017 рік становить 80,89 млрд гривень, зокрема за загальним фондом - 62,33 млрд гривень.

Верховна Рада 14 листопада прийняла за основу проект держбюджету на 2018 рік з показником дефіциту в розмірі 77,9 мільярда гривень, або 2,4% ВВП, з низкою поправок згідно з висновком Комітету з питань бюджету.

Бюджет розроблений на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки в 2018 році на 3% при інфляції 11%.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд, фахівці якого працювали в Києві з 9 по 17 листопада, заявив, що продовжить обговорення з українською владою проекту держбюджету на 2018 рік, щоб забезпечити передбачений програмою з Фондом показник дефіциту до 2,5% ВВП.