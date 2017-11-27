Uber підвищив тарифи в українських містах

Онлайн-сервіс виклику таксі Uber підвищив тарифи у Дніпрі, Львові, Запоріжжі та Харкові.

Про це йдеться в офіційному блозі компанії.

У Дніпрі мінімальна вартість поїздки збільшилася на 5 гривень, до 35 гривень, ціна подачі авто зросла на 8 гривень, з 15 до 23 гривень. Вартість кілометру, навпаки, знизилася з 4,5 до 4 гривень.

У Львові мінімальна вартість поїздки збільшилася на 5 гривень, до 35 гривень, ціна подачі авто зросла на 5 гривень, з 16 до 21 гривні. Ціна кілометру залишилася незмінною – 5 гривень.

У Запоріжжі мінімальна вартість поїздки збільшилася на 5 гривень, до 30 гривень, ціна подачі авто зросла на 5 гривень, з 16 до 21 гривні. Вартість кілометру зросла з 3,5 до 3,7 гривень.

У Харкові мінімальна вартість поїздки збільшилася на 5 гривень, до 40 гривень. Подача авто також зросла на 5 гривень, до 30 гривень. Вартість кілометру зросла з 3 до 3,5 гривень.

Нагадаємо, Uber підвищив тарифи в столиці.

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