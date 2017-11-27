Wizz Air відновлює польоти з Харкова і додає нові рейси зі Львова

Лоукост-перевізник Wizz Air відновлює свою діяльність з Харкова, а також відкриває 5 нових маршрутів, які будуть запущені в 2018 році з регіональних аеропортів Львова та Харкова.

Про це йдеться в прес-релізі компанії.

"Нові рейси з Харкова в Дортмунд і Катовіце будуть виконуватися двічі на тиждень, починаючи з квітня та червня, відповідно", - йдеться в прес-релізі компанії.

"Львівська мережа лоукост-маршрутів на додаток до нещодавно оголошеного рейсу Львів-Лондон з наступної весни буде розширена трьома новими напрямками: Дортмунд, Катовіце й Гданськ", - додається там.

У компанії відзначили, що з початку цього року відкрито 6 нових рейсів з Києва у Варшаву, Познань і Люблін у Польщі, Нюрнберг і Франкфурт-Хан у Німеччині та Копенгаген у Данії. Окрім того, весною цього року відновилося виконання перельотів зі Львова в Берлін і Вроцлав.

Разом із сьогоднішнім оголошенням, у 2018 році з України буде відкрито 8 нових рейсів, у тому числі два нових маршрути з Києва в Таллінн і Лісабон.

Нагадаємо, Wizz Air скасував плату за ручну поклажу.