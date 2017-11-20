Хакери вкрали 10 мільйонів з карток українських банків - СБУ

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили в Києві хакерське угруповання, учасники якого викрадали гроші клієнтів з банківських карт.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що учасники угруповання "зчитували" банківські картки клієнтів, викрадаючи реквізити доступу для дублювання реквізитів платіжних карт.

Також зловмисники заражали інформаційні мережі банків шкідливим ПЗ для отримання несанкціонованого доступу до даних.

За попередньою інформацією, хакери встигли вкрасти понад 10 млн гривень з більш ніж 1,5 тисячі банківських карт.

Під час обшуків виявлено комп'ютерну техніку з листуванням хакерів, а також - спеціальне обладнання для зчитування і запису підроблених пластикових карт, мобільні телефони, банківські картки, що підтверджують проведення нелегальних операцій.

Правоохоронці вилучили 1,2 млн гривень, пістолети Макарова, ТТ, автомат Калашникова з глушниками і патрони до них.

Чотирьом особам оголошено про підозри. Обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх учасників організованого угруповання.

Раніше хакери вкрали 1 мільйон доларів з Банку Кредит Дніпро і зняли готівкою в Китаї.

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