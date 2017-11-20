Глава УЗ розповів, що буде з тарифами
В.о. глави ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов прокоментував тарифи на 2018 рік.
Про це він розповів в інтерв'ю ЕП.
"До кінця 2017 ніяких підвищень вартості пасажирських квитків не буде", - зазначив він.
Однак, за його словами, в 2018 році тарифи будуть переглянуті.
"Ми презентуємо ініціативу про виділення кількох класів поїздів. Умовно ми їх розділили на три категорії: комфорт, стандарт і економ. Плануємо виділити поїзда, в яких можна забезпечити високий рівень сервісу, але натомість просимо скасувати державне регулювання вартості перевезення", - сказав Кравцов.
"Тут буде забезпечений різний рівень сервісу. При цьому ми залишаємо держрегулювання і погоджуємо зміни в тарифі з державою", - додав він.
Нагадаємо, за словами Кравцова "Укрзалізниця" втратила 6 млрд гривень через несвоєчасне підвищення тарифу на вантажні перевезення.
Економічна правда
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