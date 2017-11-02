OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про НБУ. Про електроенергію. Про інфляцію. Про газ. Про завод Порошенка.

Про НБУ. За дев'ять місяців 2017 року банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 1,41 млрд гривень.

Про електроенергію. Обленерго групи "ДТЕК" Ріната Ахметова з урахуванням взаємозаліку боргів заборгували ДП "Енергоринок" 5,1 мільярда гривень.

Про інфляцію. Рада Національного банку відзначила недостатнє використання правлінням НБУ монетарних інструментів для досягнення поставлених інфляційних цілей.

Про газ. У кожній області України НКРЕ проведе тендер, на якому населення зможе вибрати нового постачальника газу.

Про завод Порошенка. Суд надав детективам НАБУ тимчасовий доступ до документів заводу "Кузня на Рибальському", що належить президенту Петру Порошенко і народному депутату Ігорю Кононенко, в рамках справи про закупівлю бронемашин "Тритон" по завищеним цінам.

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