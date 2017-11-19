Медицину та освіту в регіонах частково профінансують ОДА

У проекті держбюджету на 2018 рік закладений дефіцит фінансування медицини в регіонах в 7 мільярдів гривень, а освіти — в 4,5 мільярда гривень.

Про це йдеться у статті на "Дзеркалі тижня".

Компенсувати дефіцит Мінфін планує дотацією, але розподілив її нерівномірно.

Повідомляється, що в розрахунку враховуються лише обласні бюджети.

"Всі інші повинні йти на уклін до голів ОДА, до тих самих, яких віднедавна призначає президент, і просити про виділення коштів", - йдеться в тексті.

"До того ж механізм розподілу цієї бюджетної дотації трохи прозоріший розподілу "депутатської" субвенції — ОДА будуть виділяти кошти без узгодження та контролю, на власний розсуд", - відзначає автор.

Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про держбюджет на 2018 рік, в якому закладено 217,5 млрд грн на освіту і 112,5 млрд грн на охорону здоров’я.