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ЄБРР може виділити 100 мільйонів євро на енергозбереження

П'ятниця, 17 листопада 2017, 18:20

Європейський банк реконструкції і розвитку може виділити Україні 100 мільйонів євро для надання кредитів муніципальним компаніям з енергоменеджменту під місцеві гарантії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що відповідний проект планується розглядати 13 грудня цього року.

Передбачається, що отримані кошти муніципальні компанії будуть направляти на фінансування енергозберігаючих поліпшень в громадських будівлях і інфраструктурі вуличного освітлення.

Загальна вартість проекту, згідно з документом, складає 125 млн євро.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку підтвердив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2017 році на рівні 2% і на 3% в 2018 році.

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ЄБРР енергозбереження
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