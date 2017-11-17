ЄБРР може виділити 100 мільйонів євро на енергозбереження

Європейський банк реконструкції і розвитку може виділити Україні 100 мільйонів євро для надання кредитів муніципальним компаніям з енергоменеджменту під місцеві гарантії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що відповідний проект планується розглядати 13 грудня цього року.

Передбачається, що отримані кошти муніципальні компанії будуть направляти на фінансування енергозберігаючих поліпшень в громадських будівлях і інфраструктурі вуличного освітлення.

Загальна вартість проекту, згідно з документом, складає 125 млн євро.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку підтвердив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2017 році на рівні 2% і на 3% в 2018 році.