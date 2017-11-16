УЗ запустить ще один потяг до Польщі

З новим графіком руху поїздів на 2017-2018 роки з'явиться ще один поїзд з України в Польщу - він курсуватиме за маршрутом Здолбунів-Ковель-Холм.

Про це повідомляє ЦТС.

Це буде другий поїзд в Холм, перший УЗ запустила в червні. Обидва поїзди будуть ходити в щоденному режимі цілий рік.

Маршрути обслуговуватиме рейковий автобус Pesa 630М, що складається з двох вагонів II класу, що вміщають 187 пасажирів.

З 10 грудня в напрямку Холма о 6 годині ранку буде відправлятися поїзд №751 зі Здолбунова і прибувати в кінцевий пункт призначення в 10:25 за місцевим часом. В дорозі передбачені зупинки в Рівному, Ківерцях, Ковелі. Поїзд №753 сполученням Ковель-Холм відправлятиметься о 15:17 і прибуватиме в Холм о 17:05 за місцевим часом. Назад буде йти поїзд №754 сполученням Холм-Ковель (о 10:55 за місцевим часом, прибуття в Ковель - о 14:47 по Києву).

Поїзд №752 сполученням Холм-Здолбунів відбуватиме з Холма в 17:35 за місцевим часом, робити зупинки в Ковелі, Ківерцях та Рівного та прибувати до Здолбунова о 00:08.

Міжнародне залізничне сполучення між Ковелем та Холмом було введено в червні 2017 року, у вересні маршрут було продовжено до Здолбунова.

Вартість проїзду зі Здолбунова до Холма орієнтовно становить 354 гривень, з Ковеля в Холм - орієнтовно 212 гривень.

Раніше повідомлялося, що у Польщу потягом "Ковель-Холм" було перевезено в 4 рази більше пасажирів, ніж назад з Холма до Ковеля.

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