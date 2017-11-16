В Україні з'явиться єдиний реєстр боржників

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, яким буде створений кредитний реєстр Національного банку.

За проект закону №7114-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення кредитного реєстру Національного банку і вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків" проголосували 227 народних депутатів.

"Створення кредитного реєстру і посилення здатності бюро кредитних історій розширить доступ банків до інформації", - йдеться в пояснювальній записці.

Повідомляється, що бюро кредитних історій надасть можливість враховувати цю інформацію при розробці інструментів оцінки кредитних ризиків для банків

Законопроектом пропонується встановити межі повноважень Національного банку по веденню кредитного реєстру і обмеження щодо поширення інформації, що захищає позичальників банків від втручання в їх господарську діяльність та порушення приватності.

Також проект закону встановлює розмір заборгованості позичальника перед банком, за умови перевищення якого банки отримують доступ до інформації з кредитного реєстру про вчинені кредитні операції з таким клієнтом.

Законопроектом на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб покладається обов'язок по наданню інформації в кредитний реєстр про кредитні операції банків, які виводяться ним з ринку.

У той же час на банки покладаються обов'язки: з надання інформації в кредитний реєстр, а також повідомлення клієнта про те, що інформація про нього буде надаватися в кредитний реєстр і виправлення інформації, в разі обґрунтованого звернення позичальника.

Нагадаємо, Національний банк почав вести на своєму офіційному веб-сайті реєстр кредитних посередників банків.

Економічна правда