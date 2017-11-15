Всі розділи
Укр / Рус

У 2017 у сферу стартапів інвестували майже 88 мільйонів доларів - Мінекономіки

Середа, 15 листопада 2017, 19:00

За останні 5 років у сферу стартапів в Україні було інвестовано 400 мільйонів доларів, а цього року - 88 мільйонів. 

Про це на прес-конференції заявив  заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Титарчук, передає Укрінформ.

 "На сьогоднішній день, можу сказати, що за останні 5 років було інвестовано близько 400 мільйонів доларів у сферу стартапів, а за останній рік - це 88 мільйонів. Тобто, динаміка є", - сказав Титарчук.

За його словами, за останній час в Україні було близько 2-х тисяч різноманітних стартапів, але ж не усі вони успішні. Зазвичай із 5-ти лише один може принести успіх, тому що є певні ризики. 

Заступник міністра переконаний, що такі показники є яскравим свідченням того, що українці є талановитою інноваційною нацією, з інженерним інтелектом. Водночас він визнав, що у цій сфері є свої проблеми.

"Не все є ідеально, але той не помиляється, хто не працює. Тому в уряді є чітке бачення того, що у нас має бути правильна екосистема. І для того, щоб усе було добре, все починається зі школи, університетів, щоб були інновації та винаходи, але вони мають бути не просто для того, щоб їх зробити, а такими, яких вимагає бізнес", - сказав Титарчук.

Він нагадав про те, що нещодавно офіційно була створена Рада інновацій, яку очолив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, куди увійшли не тільки представники державних органів влади, а й представники міжнародних організацій, українські представники сфери інновацій та народні депутати.

"Для того, щоб був позитивний результат у нашій державі, має бути командна робота", - додав заступник міністра. 

Нагадаємо, уряд вперше заклав кошти на фінансування підтримки інновацій у проект держбюджету-2018. 

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Мінекономіки соцвиплати
Матеріали за темою
Чому англійський суд любить українського музиканта більше, ніж рідний уряд 31 жовтня 2017, 16:00
Мінекономіки очікує зростання промисловості на 1,4% 2 жовтня 2017, 11:31
У МЕРТ пояснили, що буде із кіностудією Довженка 14 серпня 2017, 13:30
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті