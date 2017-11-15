У 2017 у сферу стартапів інвестували майже 88 мільйонів доларів - Мінекономіки

За останні 5 років у сферу стартапів в Україні було інвестовано 400 мільйонів доларів, а цього року - 88 мільйонів.

Про це на прес-конференції заявив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Титарчук, передає Укрінформ.

"На сьогоднішній день, можу сказати, що за останні 5 років було інвестовано близько 400 мільйонів доларів у сферу стартапів, а за останній рік - це 88 мільйонів. Тобто, динаміка є", - сказав Титарчук.

За його словами, за останній час в Україні було близько 2-х тисяч різноманітних стартапів, але ж не усі вони успішні. Зазвичай із 5-ти лише один може принести успіх, тому що є певні ризики.

Заступник міністра переконаний, що такі показники є яскравим свідченням того, що українці є талановитою інноваційною нацією, з інженерним інтелектом. Водночас він визнав, що у цій сфері є свої проблеми.

"Не все є ідеально, але той не помиляється, хто не працює. Тому в уряді є чітке бачення того, що у нас має бути правильна екосистема. І для того, щоб усе було добре, все починається зі школи, університетів, щоб були інновації та винаходи, але вони мають бути не просто для того, щоб їх зробити, а такими, яких вимагає бізнес", - сказав Титарчук.

Він нагадав про те, що нещодавно офіційно була створена Рада інновацій, яку очолив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, куди увійшли не тільки представники державних органів влади, а й представники міжнародних організацій, українські представники сфери інновацій та народні депутати.

"Для того, щоб був позитивний результат у нашій державі, має бути командна робота", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, уряд вперше заклав кошти на фінансування підтримки інновацій у проект держбюджету-2018.