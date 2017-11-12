Гонтарева вже півроку перебуває у відпустці

Голова Національного банку Валерія Гонтарева перебуває 6 місяців у відпустці.

Про це пишуть "Українські новини".

10 травня став останнім робочим днем Гонтаревої на посаді глави НБУ - вона пішла в тривалу відпустку, поки її не звільнить Верховна Рада.

Відповідно до Конституції, главу НБУ призначає Рада за поданням президента строком на 7 років.

Гонтарева обіймає посаду глави НБУ більш ніж 3 років (із червня 2014 року).

З 11 травня по 7 серпня включно Гонтарева перебувала в оплачуваній відпустці, використавши залишки щорічних відпусток, які нагромадилися з 2014 року.

У період з 8 серпня по 26 вересня глава Нацбанку перебувала у відпустці за свій рахунок і за рахунок відгулів.

За даними прес-служби, Гонтарева після 26 вересня також вирішила залишатися у відпустці без збереження заробітної плати.

Голова НБУ змушена буде перебувати у відпустці й надалі до подачі президентом у парламент подання на її звільнення й прийняття Радою відповідного рішення.

Виконуючим обов'язки глави НБУ із травня є Яків Смолій.

Як повідомлялося, Гонтарева оголосила про свою відставку й подала президенту України відповідну заяву 10 квітня.

Гонтарева завершила професійну діяльність у Національному банку 11 травня поточного року й не планує повертатися до роботи на посаді голови НБУ.

Станом на кінець вересня президент розглядав 2 кандидатури для призначення головою НБУ - Смолія й Володимира Лавренчука.