"Укроборонпром" виявив порушень на підприємствах на 700 мільйонів гривень

Держконцерн "Укроборонпром" передав в українські правоохоронні органи близько 200 матеріалів про виявлені в дежконцерні в 2015-2017 роках економічних порушеннях на суму близько 700 мільйонів гривень, по кожній п'ятій справі відкриті кримінальні провадження.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Укроборонпром", за останні три роки, за результатами внутрішніх перевірок направлено до правоохоронних органів більше 180 матеріалів про порушення на загальну суму понад 657 млн ​​гривень. За направленими матеріалами правоохоронними органами розпочато понад 40 кримінальних проваджень ", - зазначено в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за окремими кримінальними справами вже прийняті судові рішення.

Так, Господарським судом Києва і Господарським судом Запорізької області задоволено позови Військової прокуратури Південного регіону України про повернення заборгованості ДП "Миколаївський суднобудівний завод" (колишній ДП "Суднобудівний завод ім.61 комунара"), що входить в держконцерн, за надані комерційним структурам послуги на суму 0,8 млн гривень.

"В даний час військовою прокуратурою вживаються заходи для реального виконання рішень судів", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим в "Укроборонпрому" нагадали, що на сьогоднішній день на підприємстві сформована велика заборгованість по заробітній платі, обсяг заборгованості в повідомленні не уточнюється.

Нагадаємо, в кінці жовтня державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод", яке входить до складу державного концерну Укроборонпром, зупинило роботу.

Укроборонпром був створений в грудні 2010 року, до його складу входить 134 підприємства військово-промислового комплексу.