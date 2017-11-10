"Укроборонпром" виявив порушень на підприємствах на 700 мільйонів гривень
Держконцерн "Укроборонпром" передав в українські правоохоронні органи близько 200 матеріалів про виявлені в дежконцерні в 2015-2017 роках економічних порушеннях на суму близько 700 мільйонів гривень, по кожній п'ятій справі відкриті кримінальні провадження.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Укроборонпром", за останні три роки, за результатами внутрішніх перевірок направлено до правоохоронних органів більше 180 матеріалів про порушення на загальну суму понад 657 млн гривень. За направленими матеріалами правоохоронними органами розпочато понад 40 кримінальних проваджень ", - зазначено в повідомленні.
Згідно з повідомленням, за окремими кримінальними справами вже прийняті судові рішення.
Так, Господарським судом Києва і Господарським судом Запорізької області задоволено позови Військової прокуратури Південного регіону України про повернення заборгованості ДП "Миколаївський суднобудівний завод" (колишній ДП "Суднобудівний завод ім.61 комунара"), що входить в держконцерн, за надані комерційним структурам послуги на суму 0,8 млн гривень.
"В даний час військовою прокуратурою вживаються заходи для реального виконання рішень судів", - сказано в повідомленні.
У зв'язку з цим в "Укроборонпрому" нагадали, що на сьогоднішній день на підприємстві сформована велика заборгованість по заробітній платі, обсяг заборгованості в повідомленні не уточнюється.
Нагадаємо, в кінці жовтня державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод", яке входить до складу державного концерну Укроборонпром, зупинило роботу.
Укроборонпром був створений в грудні 2010 року, до його складу входить 134 підприємства військово-промислового комплексу.
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