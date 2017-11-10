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Офіційний курс: гривня знову зміцнилася

П'ятниця, 10 листопада 2017, 09:01

Офіційний курс гривні до долара зміцнився на 8 копійок, Національний банк встановив його на 10 листопада на рівні 26,55 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,88 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,4823 гривні.

Нагадаємо, 9 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,54-26,56 гривні за долар.

Економічна правда

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