Міжбанк: гривня зросла в ціні на 8 копійок

9 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,54-26,56 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,54-26,56 гривні;

Євро - 30,86-30,88 гривні;

Російський рубль - 0,4477-0,4485 гривні.

Долар у четвер відновив падіння в парі з євро після того, як Європейська комісія поліпшила прогнози зростання ВВП єврозони.

Євро о 15:00 за київським часом 9 листопада коштував 1,163 долара в порівнянні з 1,1595 долара на закриття попередніх торгів у Нью-Йорку.

Нагадаємо, 9 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,62-26,64 гривні за долар.

Економічна правда