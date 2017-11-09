Міжбанк: гривня зросла в ціні на 8 копійок
9 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,54-26,56 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,54-26,56 гривні;
Євро - 30,86-30,88 гривні;
Російський рубль - 0,4477-0,4485 гривні.
Долар у четвер відновив падіння в парі з євро після того, як Європейська комісія поліпшила прогнози зростання ВВП єврозони.
Євро о 15:00 за київським часом 9 листопада коштував 1,163 долара в порівнянні з 1,1595 долара на закриття попередніх торгів у Нью-Йорку.
Нагадаємо, 9 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,62-26,64 гривні за долар.
Економічна правда
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