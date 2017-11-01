Fitch підвищив рейтинг Приватбанку до "ризикового"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило ключові рейтинги Приватбанку до рівня "B-" зі стабільним прогнозом.

Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

Як йдеться в повідомленні Fitch, рейтинг життєздатності: банку підвищений до "B-", а національний довгостроковий рейтинг збільшений до "AA- (ukr)" з "BB (ukr)" зі "стабільним" прогнозом.

За даними аналітиків Fitch, підвищення рейтингів Приватбанку відображає стабілізацію кредитоспроможності банку, яка послідувала за процедурами націоналізації банку і поліпшення ліквідної позиції.

Рейтинги рівня "B" означають наявність значних кредитних ризиків, при цьому залишається обмежена "подушка безпеки".

Фінансові зобов'язання виконуються, проте здатність продовжувати виплати залежить від стійкої та сприятливої ділової і економічної кон'юнктури.

До цього рейтинг Приватбанку знаходився на рівні "CCC". Це означало, що дефолт видавався реальною можливістю. Здатність виконувати фінансові зобов'язання цілком залежали від стійкої та сприятливої ділової або економічної кон'юнктури.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Міністерство фінансів та Національний банк оцінили потребу капіталу Приватбанку в 148 млрд гривень.

Мінфін докапіталізував банк на 116,8 млрд гривень, з яких на 9,8 млрд гривень - у 2017 році.

В рамках оздоровлення Приватбанку НБУ монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Мінфіном для капіталізації банку, на суму 25,8 млрд гривень.

В січні 2017 року НБУ додатково монетизував ОВДП для Приватбанку на 1,4 млрд гривень.

У червні 2017 року Національний банк вніс на розгляд Кабінету Міністрів пропозицію здійснити докапіталізацію Приватбанку в розмірі 38,5 млрд гривень.

На підставі цієї пропозиції Кабінет Міністрів прийняв відповідне рішення про додаткову докапіталізацію.

Як повідомлялося, розмір другого траншу докапіталізації Приватбанку може бути знижений.

Економічна правда