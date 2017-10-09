Мережі АЗС продовжили підвищувати ціни на бензин і дизпаливо

З 6 по 9 жовтня роздрібні ціни на дизельне паливо і бензини незначно виросли.

Про це повідомляє еnkorr з посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, в полтавській мережі "Надія" всі види бензинів подорожчали на 50 копійок за літр: А-92 - до 25,49 грн/л, А-95 - до 26,48 грн/л, А-95+ - до 26,98 грн/л.

Також на 50 коп/л бензини подорожчали в мережі SUN OIL. При цьому дизпаливо в SUN OIL подорожчало на 1 грн/л - до 24,4 грн/л.

Такі мережі як Shell, "Укргазвидобування", Marshal, "Автопорт", "Народна" і "Татнефть" підвищили ціни на паливо на 3-40 копійок за літр.

Таким чином, середня вартість бензинів марок А-92 і А-95 зросла на 3 копійки за літр - до 25,66 грн/л і до 26,39 грн/л відповідно. Ціна бензину А-95+ також додала 3 коп/л і становила 27,45 грн/л. Вартість дизпалива, станом на 9 жовтня зросла на 5 копійок за літр і становила 23,90 грн/л.

Дизельне паливо і бензини почали дорожчати з 8 вересня. Тоді ціни зросли в середньому на 10 коп/л.

Всього з 7 вересня по 9 жовтня середня вартість бензину марки А-92 зросла на 1,84 грн/л, А-95 - на 1,83 грн/л, А-95+ - на 1,76 грн/л, а дизпаливо додало 1,99 грн/л.

На заправках верхнього цінового сегмента за цей період паливо подорожчало в середньому на 1,5-2 грн/л, а в нижньому ціновому сегменті - на 2 грн/л.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет підозрює учасників ринку нафтопродуктів в змові при підвищенні цін на бензин і дизельне паливо.