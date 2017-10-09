Кількість субсидіантів в Україні може зрости до 90%
Через можливе зростання ціни на газ кількість українців, які отримують субсидії, може досягти позначки 90%.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, йдеться у статті на ЕП.
Станом на сьогодні у країні 60% українців отримують субсидії. У відомстві побоюються, що через можливе зростання ціни на газ їх кількість може досягти позначки 90%.
"Наприклад, внаслідок можливого підвищення ціни на газ у Тернопільській області кількість домогосподарств, що отримують субсидії, очікувано підвищиться з 89% до 96%", — попереджають у міністерстві.
У зв'язку з цим уряд підготував зміни до постанови, які покликані залишити ціну на поточному рівні.
"Однак оскільки ціна на газ повинна бути максимально близькою до ринкової, і цей пункт є в меморандумі з МВФ, ми зобов'язані ці питання узгоджувати з фондом", — заявив заступник міністра енергетики Ігор Прокопів.
Нагадаємо, згідно із розрахунками, відповідно до діючої методики, ціну на газ треба підвищити до 5,815 тисяч гривень (без ПДВ) за тисячу кубометрів — на 17,6% більше поточних цін.
З урахуванням податків, націнок постачальників та транспортних витрат кінцева ціна для населення і комунальників становитиме 8,032 тис. грн при нинішньому тарифі в 6,937 тис. грн за тисячу кубометрів.
Читайте статтю повністю за посиланням: Ціна на газ: удар по кишенях українців чи розлучення з МВФ
Економічна правда
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