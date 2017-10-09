Міжбанк відкрився зміцненням гривні

9 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,65-26,68 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,49-26,53 гривні;

Євро - 31,09-31,13 гривні;

Російський рубль - 0,4538-0,4548 гривні.

Пара євро/долар торгується на рівні 1,1729 долара у порівнянні з 1,1730 долара на закриття попередньої сесії.

Американська валюта відреагувала зміцненням на дані по ринку праці США, що вказали на зниження безробіття і зростання зарплат в країні, незважаючи на перше з 2010 року скорочення числа робочих місць в економіці, обумовлене наслідками ураганів "Харві" та "Ірма".

Інвестори визнали, що дані про зниження безробіття і посилення темпів збільшення зарплат говорять на користь підвищення ставки Федрезерву на грудневому засіданні.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 жовтня на 7 копійок та встановив його на рівні 26,73 гривні за долар.

Економічна правда