НБУ зміцнив офіційний курс гривні
П'ятниця, 6 жовтня 2017, 20:47
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 жовтня на 7 копійок та встановив його на рівні 26,73 гривні за долар.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,3 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,6294 гривні.
Нагадаємо, 6 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,65-26,68 гривні за долар.
Економічна правда
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