НБУ зміцнив офіційний курс гривні

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 жовтня на 7 копійок та встановив його на рівні 26,73 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,3 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6294 гривні.

Нагадаємо, 6 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,65-26,68 гривні за долар.

Економічна правда