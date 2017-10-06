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НБУ зміцнив офіційний курс гривні

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 20:47

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 жовтня на 7 копійок та встановив його на рівні 26,73 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,3 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6294 гривні.

Нагадаємо, 6 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,65-26,68 гривні за долар.

Економічна правда

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