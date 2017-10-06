НБУ підвищив курс гривні до 26,8

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 жовтня на 1 копійку та встановив його на рівні 26,8 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,47 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6543 гривні.

Нагадаємо, напередодні Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 5 жовтня аж на 10 копійок.

Економічна правда