У Ахметова заявляють, що “Енергоринок” винен ДТЕК сім мільярдів

ДП "Енергоринок" заборгував компанії ДТЕК близько 7 мільярдів гривень за електроенергію.

Про це на прес-конференції заявив заступник комерційного директора "ДТЕК Енерго" Дмитро Маляр, повідомляє "Укрінформ".

"Борги Енергоринку перед тепловими електростанціями близько 7 млрд грн. Заборгованість щороку зростає. Це одна з проблем", - сказав Маляр.

За словами представника ДТЕК, тільки за цей рік заборгованість становила 1,3 млрд грн.

Він нагадав, що на даний момент енергокомпанії працюють без прямих контрактів, продаючи весь обсяг електроенергії операторові ДП "Енергоринок".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів погодив виділення кредитної лінії в обсязі до 2 мільярдів гривень на користь ДП "Енергоринок" для закупівлі вугілля.

"Енергоринок" залучені кошти буде використовувати для погашення заборгованості перед енергогенеруючими компаніями, а ті будуть витрачати їх на закупівлю вугілля.