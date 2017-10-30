Україна програла суд на 12 мільйонів доларів
Високий суд Англії та Уельсу відхилив апеляцію України на рішення Лондонського арбітражу, яким той зобов'язав країну виплатити близько 12 мільйонів доларів нафтогазовій компанії JKX Oil& Gas Plc.
Про це йдеться в повідомленні компанії на сайті Лондонської фондової біржі, передає "Інтерфакс-Україна".
Лондонський арбітраж в суперечці JKX проти України відхилив основні вимоги компанії і визнав законним підвищення рентних ставок на видобуток нафти і газу у 2014 році, проте ухвалив компенсувати JKX близько 12 млн доларів збитків.
Як повідомлялося, 6 лютого арбітражний суд виніс рішення у цій справі, яким відхилив більшість вимог JKX Oil&Gas.
Суд зобов'язав Україну виплатити тільки 11,7 млн доларів, тобто задовольнив менше 5% позовних вимог компанії (з більше, ніж 250 млн доларів).
Першопочатково Мін'юст розцінив такий вердикт як однозначний успіх для України, особливо з урахуванням того, що арбітраж підтвердив правомірність підвищення ставок ренти на видобуток нафти й газу Україною.
Підставами для подачі JKX Oil&Gas і афілійованими з нею компаніями позову проти України є: збільшення Верховною Радою ставки плати за користування надрами при видобутку нафти й газу, заборона Кабміном на закупівлю газу певними компаніями у всіх постачальників, крім "Нафтогазу", введення правлінням НБУ адміністративних заходів на валютному ринку.
Найбільшим акціонером компанії є Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - 27,54% акцій, російська група Proxima Capital Group, Володимира Татарчука - 19,92%, турецький бізнесмен Бурак Оздоган (через Dumarchal Nominee Ltd і Neptune Invest & Finance Corp.) - близько 13%. Ще 11,45% акцій - у Glengary Overseas Limited російського бізнесмена Олександра Жукова.
Раніше повідомлялося, що JKX обмежила право голосу підконтрольних Коломойському, Боголюбову і Жукову компаній. За інформацією ЕП, це сталося через конфлікт навколо призначення нового менеджменту.
На зборах 28 січня без голосів компаній, підконтрольних Коломойському-Боголюбову і Жукову, було змінено раду директорів. Новими директорами були призначені Пол Остлінг (екс-менеджер Ernst & Young і член ради директорів "Уралкалія"), Том Рід і Рассел Хор.
Крім того, до ради директорів введені Володимир Татарчук і Володимир Русінов, що представляють інтереси другого за величиною акціонера - Proxima Capital Group.
При цьому акціонери звільнили п'ять старих членів ради директорів, ще двоє членів ради звільнилися напередодні самі.
В даний момент, за інформацією ЕП, група Коломойського-Боголюбова не контролює підприємство.
Основним активом JKX Oil & Gas в Україні є "Полтавська газонафтова компанія", що займається видобутком вуглеводнів на шести родовищах у Полтавській області.
Нагадаємо, у липні Мінюст за 1,9 млн доларів найняв компанію "King&Wood Mallesons LLP" для захисту по справі за позовом до держави України від фірм "JKX Oil&Gas Plc", "Poltava Gas B.V." та СП "Полтавська газонафтова компанія".
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