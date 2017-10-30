ДФС хоче описати два мільярди кубів газу "Укрнафти" для погашення боргу

Державна фіскальна служба заявляє, що отримала можливість для погашення податкового боргу ПАТ "Укрнафта" завдяки постанові Верховного суду.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Постановою Верховного суду України від 24 жовтня 2017 року частково задоволені скарги Офісу великих платників податків ДФС та ПАТ "Укртрансгаз" на судові рішення за позовом ПАТ "Укрнафта", - заявили у ДФС.

"Цим рішенням Офіс було зобов'язано описати у податкову заставу 2 млрд куб метрів природного газу видобутку 2006 року. При цьому, за інформацією НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Укртрансгаз", зазначений газ відсутній в газотранспортній системі, оскільки був спожитий населенням ще у 2007-2008 роках", - йдеться в повідомленні.

У ДФС зазначають, що такі судові рішення (загалом їх було 3) не дозволяли офісу вживати заходи з погашення податкового боргу, який підприємство постійно збільшувало.

Лише протягом 2017 року приріст податкового боргу ПАТ "Укрнафта" у зв'язку із несплатою самостійно задекларованих грошових зобов'язань становив 1,3 млрд грн.

І на сьогодні загальна сума боргу підприємства сягнула 13,9 млрд грн, йдеться в повідомленні.

"На сьогоднішній день, враховуючи постанову ВСУ, офіс отримав усі підстави для вжиття заходів щодо погашення податкового боргу підприємства", - йдеться у повідомленні.

"Так, 25 жовтня 2017 року, відповідно до вимог Податкового кодексу України, податковий керуючий здійснив вихід на підприємство з метою отримання від ПАТ "Укрнафта" інформації про наявне ліквідне майно підприємства, необхідного для подальшого доопису майна в податкову заставу. Однак боржник не виконав законних вимог податкового керуючого щодо надання необхідної інформації та документів для здійснення ним повноважень щодо погашення податкового боргу", - наголошують в ДФС.

Як відомо, 4 серпня 2016 року, набуло чинності рішення Окружного адміністративного суду, яке зобов'язало Державну фіскальну службу прийняти 2 млрд кубів газу в якості податкової застави від "Укрнафти". 30 січня поточного року Вищий адміністративний суд України залишив в силі це рішення.

До цього представник Державної виконавчої служби робив спроби передати "Укрнафті" зазначений обсяг газу, намагаючись вилучити його з підземного сховища газу, яке управляється "Укртрансгазом".

Рішення виконавчої служби про вилучення ресурсу стало несподіванкою для "Нафтогазу", 7 червня держхолдинг заявив, що акт про його передачу фіктивний.

Пізніше глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що ініціює проведення засідання наглядової ради "Укрнафти", на розгляд якої винесе директиву для менеджменту "Укрнафти" щодо відмови від використання цього газу.

У той же час глава "Укрнафти" Марк Роллінс наполягав на тому, що зазначені 2 млрд кубів газу необхідно передати в заставу ДФС для подальшої реалізації і погашення податкового боргу "Укрнафти". Ці вимоги співпадають з позицією одного з акціонерів компанії - Ігоря Коломойського.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - близько 42% акцій.

Економічна правда