Податкове законодавство порушують 60% роботодавців – ДФС

Податкове законодавство порушують 60% роботодавців, які перевірялися Державною фіскальною службою протягом січня-вересня 2017 року.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Як наголошується, за вказаний період було виявлено 3 тис. найманих осіб, праця яких використовувалась роботодавцем без оформлення трудових відносин.

Крім того, до органів прокуратури спрямовано матеріали щодо 40 юридичних осіб, які мали довготривалу заборгованість із виплати заробітної плати.

"Також для підвищення рівня зарплати працівниками контролюючих органів проведено роз’яснювальну роботу з працедавцями, за рахунок якої у січні-вересні цього року підвищили рівень виплат 30,7 тис. працедавців, до бюджету додатково надійшло майже 94,5 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб", - йдеться у повідомленні.

"До органів прокуратури спрямовано матеріали та відомості щодо 352 підприємств, на яких виплата заробітної плати проводилась у розмірах нижче законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати", - повідомляє прес-служба.

Як повідомлялося, в 2016 році в Україні обсяг "тіньової" економіки становив 1,1 трлн гривень.

Економічна правда