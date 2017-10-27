OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Про інфляцію, про найбагатших, про ембарго, про Насірова, про Дубневичів, про нафту.
Про рейтинг найбагатших. Бізнесмени Рінат Ахметов, Віктор Пінчук і Костянтин Жеваго очолюють список найбагатших українців, президент Петро Порошенко на п'ятій позиції.
Про Насірова. Держава може стягнути 100 мільйонів гривень застави відстороненого голови ДФС Романа Насірова у бюджет, бо він порушив умови запобіжного заходу.
Про нафту. Найбільша китайська приватна нафто-сервісна компанія "Xinjiang Beiken Energy Engineering Co" заснувала в Україні дочірню компанію - ТОВ "Бейкень енергетика України".
Про інфляцію. Підвищення з 2017 року мінімальної заробітної плати додало 2-2,5 процентних пункти до інфляції поточного року, тоді як підвищення пенсій з жовтня додасть ще 0,3-0,6 п.п.
Про Дубневичів. Компанія народних депутатів - братів Дубневичів - виграла черговий тендер "Укрзалізниці".
Про ембарго. Росія розширила список продембарго і заборонила ввезення живих свиней і субпродуктів з ЄС, США, Канади та ряду інших країн.
Про Держгеокадастр. Кабінет міністрів призначив виконуючим обов'язки голови Держгеокадастру директора департаменту контролю за використанням та охороною земель відомства Олександра Колотіліна.
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