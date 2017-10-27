ДТЕК переводить енергоблоки з антрациту на газове вугілля

Придніпровська ТЕС завершила переведення енергоблоку №7 на спалювання вітчизняного вугілля газової марки.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

27 жовтня енергоблок потужністю 150 МВт був включений в мережу.

"Переведення Придніпровської ТЕС на газову марку вугілля - перший подібний проект для компанії ДТЕК. Він є ключовим дією компанії в рамках реалізації програми по зниженню залежності від антрациту. Реалізація проекту зайняла шість місяців", - сказано в повідомленні.

В середині листопада станція планує запустити ще один енергоблок на газовому вугіллі - №8, щоб гарантувати стабільне виробництво електроенергії та подачу тепла для Дніпра.

Щомісячний ефект економії імпортного вугілля завдяки переведенню двох блоків ТЕС на газове вугілля становитиме близько 90 тис тонн.

"Головна відмінність газового вугілля від антрациту - підвищений вихід летючих речовин і високий рівень запалення. Тому ми переоснащуємо пилосистеми енергоблоків так, щоб забезпечити достатній рівень пожежної безпеки під час приготування і подачі палива в котел", - розповів директор з генерації "ДТЕК Енерго" Сергій Куріленко.

Переоснащення ТЕС на вугілля марки Г одночасно дозволить зменшити шкідливі викиди в атмосферу. Скорочення викидів в порівнянні зі спалюванням антрациту по кожному з переведених енергоблоків становитиме близько 1,1 тис тонн.

Нагадаємо, 15 березня DTEK Energy Group заявила про захоплення бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР" всіх активів "ДТЕК Енерго" на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.

Саме на захоплених підприємствах видобувався дефіцитний антрацит, який до цього постачався на ТЕС, що знаходяться на підконтрольній українському уряду території.

Як повідомлялося, ДТЕК почав поставки вугілля газової групи із США для покриття дефіциту палива на опалювальний сезон.

Економічна правда