Банківська система України майже подолала кризу - Мооdу's

Міжнародне рейтингове агентство Мооdу's вважає, що банківська система України практично вийшла зі стану неплатоспроможності.

Про це повідомив директор банківської групи Мооdу's Investors Service Ярослав Совгіра під час виступу на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum, передають Українські Новини.

Мооdу's очікує, що рівень проблемних кредитів в Україні (за винятком Приватбанку) знизиться до 50% до кінця 2018 року.

"Ми очікуємо, що рівень проблемних кредитів у банківській системі України буде знижуватися за рахунок реструктуризації, списання боргів, за рахунок того, що зростає економіка, знижуються процентні ставки, іде помірне зростання кредитного портфеля. Але зараз рівень проблемних кредитів в Україні найвищий у СНД і східній Європі. Для того, щоб проблемна заборгованість вийшла на прийнятний рівень, потрібно кілька років", - повідомив Совгіра.

На його думку, банківський сектор повернеться вже цього року до беззбитковості за рахунок зниження відрахувань у резерви.

"Основна частина резервів уже сформована. Дійсно знижується рівень фондування після падіння інфляції і починає зростати кредитування. Це повинне забезпечити зростання операційного прибутку поки помірного, але система умовно вийде на точку беззбитковості, що є великим прогресом порівняно з минулим роком. Хоча система буде прибутковою і у наступному році, буде велика кількість збиткових банків", - думає представник рейтингового агентства.

Совгіра зазначив, що рівень капіталізації банківської системи залишиться стабільним в 2017-2018 роках.

"Є коефіцієнт, коли співвідноситься рівень проблемних кредитів з рівнем капіталу й резервів. Якщо цей коефіцієнт більше 100%, то банківську систему можна вважати близькою до неплатоспроможності. Адже якщо проблемні кредити повністю зарезервувати, то капіталу не залишиться зовсім. В 2015 році цей коефіцієнт в Україні був більше 150%, тобто система була глибоко неплатоспроможною, але потім були уливання капіталу від держави й від іноземних банків. Цей показник покращився до 117% в 2016 році, але система однаково залишалася неплатоспроможною. Зараз цей показник наблизився до break-even (точка беззбитковості), значення хоч і погане, але прийнятне. Принаймні, система вийшла з мінуса в нуль", - повідомив Совгіра.

Агентство Мооdу's уважає, що головними викликами для України є реформа державних банків і реструктуризація проблемних кредитів.

На думку представника агентства, для тих позичальників, які хоча б платять відсотки за кредитами потрібно пропонувати реструктуризацію кредитної заборгованості.

Нагадаємо, Moody's підвищило рейтинги шести українських банків.