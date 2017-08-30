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Moody's повысило рейтинги шести украинских банков

Среда, 30 августа 2017, 18:50

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги шести украинских банков вслед за недавним повышением суверенного рейтинга Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает УНИАН.

Как отмечается, в том числе до уровня "Caa2" с позитивным прогнозом повышен рейтинг национализированного "Приватбанка", государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".

Рейтинг "Райффайзен Банка Аваль" повышен до уровня "Caa1" с позитивным прогнозом, банка "Пивденный" - до "Caa3" с позитивным прогнозом, "Проминвестбанка" - до "Caa2" со стабильным прогнозом.

Как сообщалось, агентство Moody's Investors Service, входящее в тройку крупнейших рейтинговых агентств мира, повысило кредитный рейтинг Украины до уровня "Caa2" и впервые за долгое время выдало позитивный прогноз для нашего государства.

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