Moody's повысило рейтинги шести украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги шести украинских банков вслед за недавним повышением суверенного рейтинга Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает УНИАН.

Как отмечается, в том числе до уровня "Caa2" с позитивным прогнозом повышен рейтинг национализированного "Приватбанка", государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".

Рейтинг "Райффайзен Банка Аваль" повышен до уровня "Caa1" с позитивным прогнозом, банка "Пивденный" - до "Caa3" с позитивным прогнозом, "Проминвестбанка" - до "Caa2" со стабильным прогнозом.

Как сообщалось, агентство Moody's Investors Service, входящее в тройку крупнейших рейтинговых агентств мира, повысило кредитный рейтинг Украины до уровня "Caa2" и впервые за долгое время выдало позитивный прогноз для нашего государства.