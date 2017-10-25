"Укрнафті" не дозволили позбутися боргів за рахунок неіснуючого газу

Верховний суд України скасував рішення, яким суд нижчої інстанції зобов'язав Державну фіскальну службу прийняти 2,061 млрд кубометрів газу 2006 року видобутку в якості податкової застави від ПАТ "Укрнафта".

Про це повідомляє прес-служба Офісу великих платників податків ДФС.

Цим рішенням суд скасував рішення судів апеляційної та вищої інстанції щодо зобов’язання опису газу "Укрнафти", видобутого підприємством у 2006 році та спожитого населенням у 2006-2008 роках.

У прес-службі наголошують, що дане рішення дозволить стягнути з "Укрнафти" податковий борг, який на даний момент становить майже 13,8 млрд гривень.

Ці борги перед бюджетом з податку на прибуток, ПДВ та рентних платежів було нарощено протягом 2015-2017 років. Лише протягом 2017 року, у зв’язку із несплатою податків, податковий борг підприємства збільшився на 1,2 млрд гривень.

Газ, про який йдеться в судовому рішенні, був видобутий "Укрнафтою" в 2006 році, згодом він був направлений на потреби населення, а розрахунок з "Укрнафтою" не було здійснено через її відмову приймати платіжки за затвердженим тарифом.

Згідно із законодавством, чинним на той час, "Укрнафта" була зобов'язана продавати весь товарний газ власного видобутку "Нафтогазу" за ціною, встановленою НКРЕ, для подальшої реалізації ресурсу населенню.

"Починаючи з 2005 року менеджмент "Укрнафти" ухилявся від оформлення договорів купівлі-продажу з "Нафтогазом", мотивуючи свою відмову низьким рівнем цін, встановлених НКРЕ", - заявляли раніше в "Нафтогазі".

Також зазначалося, що "Нафтогаз" неодноразово висловлював готовність оформити обсяги газу "Укрнафти", передані для споживання населенням, за цінами, встановленими регулятором у відповідні періоди.

Як відомо, 4 серпня 2016 року, набуло чинності рішення Окружного адміністративного суду, яке зобов'язало Державну фіскальну службу прийняти 2 млрд кубів газу в якості податкової застави від "Укрнафти". 30 січня поточного року Вищий адміністративний суд України залишив в силі це рішення.

До цього представник Державної виконавчої служби робив спроби передати "Укрнафті"зазначений обсяг газу, намагаючись вилучити його з підземного сховища газу, яке управляється "Укртрансгазом".

Рішення виконавчої служби про вилучення ресурсу стало несподіванкою для "Нафтогазу", 7 червня держхолдинг заявив, що акт про його передачу фіктивний.

Пізніше глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що ініціює проведення засідання наглядової ради "Укрнафти", на розгляд якої винесе директиву для менеджменту "Укрнафти" щодо відмови від використання цього газу.

У той же час глава "Укрнафти" Марк Роллінс наполягав на тому, що зазначені 2 млрд кубів газу необхідно передати в заставу ДФС для подальшої реалізації і погашення податкового боргу "Укрнафти". Ці вимоги співпадають з позицією одного з акціонерів компанії - Ігоря Коломойського.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - близько 42% акцій.

Економічна правда