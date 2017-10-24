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Банки не постраждали внаслідок кібератак - НБУ

Вівторок, 24 жовтня 2017, 20:53
 

Національний банк не отримував повідомлень українських банків про поразку їх систем в результаті хакерських атак 24 жовтня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НБУ, коментуючи можливі атаки на ресурси деяких великих банків слідом за атакою на об'єкти інфраструктури, включаючи аеропорт "Одеса" і київський метрополітен.

"На поточний момент Національний банк України не отримував від банків повідомлень про поразку їх систем внаслідок кібератак", - йдеться в повідомленні НБУ.

При цьому регулятор зазначив, що інформаційні системи НБУ працюють у штатному режимі.

Як повідомлялося, в Україні почалася нова хвиля хакерської атаки, яка зачепила Міністерство інфраструктури, Одеський аеропорт, Київський метрополітен.

У кіберполіції повідомили, що випадки поодинокі, і говорити про масову кібератаку не доводиться.

Служба безпеки заявила, що зупинила поширення вірусу.

У кіберполіції повідомили, що Україну атакував вірус під назвою BadRabbit.

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