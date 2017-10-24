Банки не постраждали внаслідок кібератак - НБУ
Національний банк не отримував повідомлень українських банків про поразку їх систем в результаті хакерських атак 24 жовтня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі НБУ, коментуючи можливі атаки на ресурси деяких великих банків слідом за атакою на об'єкти інфраструктури, включаючи аеропорт "Одеса" і київський метрополітен.
"На поточний момент Національний банк України не отримував від банків повідомлень про поразку їх систем внаслідок кібератак", - йдеться в повідомленні НБУ.
При цьому регулятор зазначив, що інформаційні системи НБУ працюють у штатному режимі.
Як повідомлялося, в Україні почалася нова хвиля хакерської атаки, яка зачепила Міністерство інфраструктури, Одеський аеропорт, Київський метрополітен.
У кіберполіції повідомили, що випадки поодинокі, і говорити про масову кібератаку не доводиться.
Служба безпеки заявила, що зупинила поширення вірусу.
У кіберполіції повідомили, що Україну атакував вірус під назвою BadRabbit.
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