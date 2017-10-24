СБУ зупинила кібератаку
Служба безпеки припинила поширення вірусу, який атакував інформаційні системи комунального підприємства "Київський метрополітен" і міжнародного аеропорту "Одеса".
Про це сказано в повідомленні прес-центру СБУ.
"Фахівці СБУ встановили, що доставка вірусу відбувається з використанням фішингових листів електронної пошти зі зворотною адресою, що асоціюється зі службою технічної підтримки компанії Microsoft", - повідомили в СБУ.
"Зараз подальше поширення вірусу припинено, загроз безпеці руху немає", - сказано в повідомленні.
СБУ також наводить рекомендації для запобігання несанкціонованого блокування інформаційних систем.
Як повідомлялося, в Україні почалася нова хвиля хакерської атаки, яка зачепила Міністерство інфраструктури, Одеський аеропорт, Київський метрополітен.
У кіберполіції повідомили, що випадки поодинокі, і говорити про масову кібератаку не доводиться.
Економічна правда
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