Латвійська залізниця запропонувала Україні локомотиви в оренду

Латвійська залізниця має вільні локомотиви і готова дати їх в оренду "Укрзалізниці" або приватним компаніям у зв'язку з дефіцитом локомотивів в Україні.

Про це повідомив директор виробництва "Сервіс рухомого складу Латвійської залізниці (LDZ)" Тейванс Гунарс на міжнародній конференції "Вагонобудування і ремонт рухомого складу в Україні", передає УНІАН.

"У нас є вільні локомотиви у зв'язку з тим, що наші перевізники більше дивляться на локомотиви з потужністю 6 тисяч коней. Оскільки ми - сервіс рухомого складу - є власниками цього рухомого парку, я думаю, ми могли б здати в оренду Україні локомотиви, поки ви не вирішите свої проблеми з тягою. Ми готові", - сказав він.

При цьому Гунарс зазначив, що поки не готовий назвати кількість локомотивів, які Латвія може дати в оренду.

Нагадаємо, ПАТ "Укрзалізниця" у першому півріччі 2018 року розраховує отримати в лізинг від 20 до 30 локомотивів від американського "велетня" галузі General Electric.