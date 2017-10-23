Ставки по депозитах у валюті досягли історичного мінімуму - НБУ

Дмитро Сологуб

Процентні ставки по депозитах в іноземній валюті знаходяться на історичному мінімумі, за гривневими - на найнижчому рівні за останні 6 років.

Про це заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб повідомив під час виступу на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum, повідомляє прес-служба НБУ.

За словами заступника голови Нацбанку, зниження ставок по депозитах призведе до здешевлення кредитів і за рік-півтора історичні мінімуми і за кредитними ставками також будуть оновлені.

Сологуб зазначив, що у 2017 році почало відновлюватися споживче кредитування, і на сьогодні це сегмент з найбільшим потенціалом зростання завдяки низькому борговому навантаженню на населення.

Сьогодні в Україні співвідношення чистих кредитів населення до ВВП знаходиться на історично низькому рівні.

Заступник голови Нацбанку додав, що в минулому році почало зростати нове кредитування і в іпотечному сегменті.

У той же час, за словами Сологуба, відновлення корпоративного кредитування буде відбуватися повільно. Основний потенціал нового кредитування - в сегменті середнього бізнесу.

Нагадаємо, за підсумками вересня 2017 року депозитний портфель банків збільшився, як в національній, так і в іноземній валюті.

Економічна правда