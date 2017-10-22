В Укрсоцбанку звільнили голову правління

Наглядова рада Укрсоцбанку припиняє повноваження глави фінустанови Тамари Савощенко в зв'язку з закінченням дії трудового контракту.

Про це банк повідомляє в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає FinClub.

Тамара Савощенко на посаді голови правління Укрсоцбанку перебувала з 6 серпня 2015 року. Часткою в статутному капіталі банку не володіє.

"З 2 листопада виконуючим обов'язки голови правління ПАТ "Укрсоцбанк" призначено члена правління Ростислава Матяша", - йдеться в повідомленні.

Також затверджено склад правління банку в кількості 4 людини.

"Наглядова рада Укрсоцбанку 19 жовтня задовольнила мою заяву про відхід з поста голови правління у зв'язку із закінченням контракту", - повідомила Савощенко.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет дозволив власнику "Альфа-Банку" ABH Holdings S.A. купити "Укрсоцбанк".

Власниками ABH Holdings SA є народжений у Львові Михайло Фрідман - 36,47% і народжений в Києві Герман Хан - 23,27%, що є в даний час громадянами Ізраїлю і проживають в Лондоні, а також Олексій Кузмичев - 18,12%, Петро Авен -13,76%, Андрій Косогов - 4,08% (всі - громадяни РФ, які проживають в Москві), а також The Mark Foundation for Cancer Research - 4,3%.