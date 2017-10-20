Гройсман розповів, скільки йому залишилося до пенсії

Прем'єр-міністру Володимиру Гройсману до виходу на пенсію залишився 21 рік, при цьому на сьогодні його трудовий стаж становить 23 роки.

Про це Гройсман повідомив у ході брифінгу в Луцьку, передає УНІАН.

"Мені 39 років, до пенсії мені залишився 21 рік. У мене трудовий стаж 23-24 роки. Фактично, мені залишилося півтора року, щоб отримати 25 років трудового стажу", - зазначив він.

"За великим рахунком, якщо ми приплюсуємо 21 рік, який залишився мені до пенсії, і 23 роки стажу, то це 44 роки трудового стажу, а на даний момент потрібно 25", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що уряд створив справедливу систему, яка віддасть належне тим, хто працював і чесно платив внески до пенсійного фонду.

"Наступний перерахунок пенсій буде у 2019 році. Це буде ще один крок, який дозволить нам підвищувати пенсії. Зараз ми зробили кроки, які вже дали нам можливість підняти пенсії та зробити перерахунок для 9 млн пенсіонерів", - сказав він.

Як повідомлялося, українці зможуть купити необмежену кількість страхового стажу для виходу на пенсію. Вартість одного року страхового стажу становитиме близько 17 тисяч гривень.

Раніше ЕП уже писала, що передбачала пенсійна реформа від уряду. З основними змінами, які пропонувалися напередодні першого читання, можна ознайомитися тут.

Як повідомлялося, підвищення пенсійного віку не передбачається, але разом з тим збільшується страховий стаж, від якого залежатиме, вийде українець на пенсію в 60 років, або в 65. Деякі експерти називають це "прихованим підвищенням пенсійного віку".

Раніше в матеріалі "Коли на пенсію, або Знайди себе в "гнучкому коридорі" Гройсмана" ЕП пояснювала, кого саме торкнеться підвищення страхового стажу. Відповідні зміни містив законопроект, який був проголосований в першому читанні.

Так, відповідно до проекту першого читання, з наступного року вийти на пенсію передбачалось в 60 років, маючи страховий стаж 25 років (зараз мінімальний стаж 15 років). Планувалося, що поріг страхового стажу буде поступово підніматися і до 2028 року досягне 35 років.