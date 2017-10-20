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ДФС стягнула з Яндекса 5 мільйонів податкового боргу

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 14:05
 

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби стягнув з компанії "Яндекс" 5,4 мільйона гривень податкового боргу.

Про це повідомляється на сторінці Офісу великих платників податків ДФС в Facebook.

"ТОВ "Яндекс Україна" більше 90 днів не сплачувало самостійно задекларовані грошові зобов'язання, що стало причиною виникнення податкового боргу з податку на прибуток підприємств за перший квартал 2017 року і боргу по ПДВ на загальну суму 5,4 млн грн", - наголошується в повідомленні .

У зв'язку з цим ДФС прийняла рішення про стягнення боргу з рахунків даного платника податків.

У банки, що обслуговують "Яндекс Україна", були направлені відповідні доручення, і податковий борг було стягнуто.

З початку нинішнього року Офіс великих платників податків ДФС стягнув в порядку погашення податкового боргу 246 млн грн з різних підприємств, в тому числі у вересні - 13,7 млн грн.

Нагадаємо, раніше суд заарештував вилучені в офісі компанії "Яндекс.Україна" в Одесі 185 ноутбуків і 36 системних блоків.

СБУ підозрює менеджмент "Яндекс.Україна" у передачі спецслужбам Росії персональних даних українців.

Нагадаємо, 17 травня набув чинності указ президента Петра Порошенка про блокування в інтернеті Яндекса і російських соціальних мереж.

Економічна правда

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