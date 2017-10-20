Проект бюджету: Харків недоотримає 2 мільярда, Дніпро - 724 мільйона

Кожне місто і кожен громадянин понесуть додаткові витрати в разі рецентралізації згідно з урядовим Законопроектом №7000.

Про це йдеться в колонці народного депутата фракції "Сапомоміч" Тетяни Острікової "Ре-централізація на марші: як уряд грабує міста України".

Витрати, які були перенесені урядом з видаткової частини держбюджету до статей видатків місцевих бюджетів, наступні:

8 млрд грн — загальна заборгованість населення за житлово-комунальні послуги, яку так само перекинули на місцеві бюджети.

7 млрд грн органи місцевого самоврядування повинні додатково витратити на оплату пільг на житлово-комунальні послуги відповідним категоріям громадян.

7 млрд грн — недофінансування медичної субвенції.

4,5 млрд грн — недофінансування освітньої субвенції цього року.

2,8 млрд грн — заборгованість по заробітній платі медичним працівникам.

2,5 млрд грн місцеві бюджети віддадуть на компенсацію перевізникам пільгового проїзду окремих категорій громадян.

Кількість додаткових видатків, з якою стикнеться кожне з міст відрізняється. Так, наприклад, Харкову доведеться додатково знайти майже 2 мільярда, а Житомиру 311 мільйонів гривень.

Детальніше читайте в колонці: "Ре-централізація на марші: як уряд грабує міста України".