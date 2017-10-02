Держава знову спробує продати свою частку у 3 енергокомпаніях

Фонд державного майна розпочав повторну процедуру приватизації 25% акцій Одесаобленерго, Сумиобленерго та Донбасенерго, які не вдалося продати у період проведення аукціонів з продажу блокуючих пакетів акцій 8 енергокомпаній.

Про це повідомив керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

За словами Трубарова, найближчим часом пройде інвентаризація і оцінка майна вказаних обленерго.

"Термін дії попередньої оцінки вартості активів вже скінчився, в короткий темін ми проведемо повторну оцінку і за її результатами приймемо рішення про виставлення даних пакетів акцій на аукціон", - повідомив він.

Як відомо, раніше Фонд державного майна продав блокуючі пакети акцій ПАТ "Київенерго", ПАТ "ДТЕК Західенерго" та ПАТ "ДТЕК "Донецькобленерго" на загальну суму 1,32 млрд гривень.

Також були продані акції ДТЕК "Дніпроенерго" за 728,236 млн гривень, та ДТЕК "Дніпрообленерго" за 1,4 млрд гривень.

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Економічна правда