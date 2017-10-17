Імпорт з РФ збільшився на 37,2%
Імпорт товарів з РФ за січень-серпень збільшився на 37,2%, до 4,204 мільярда доларів.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Обсяг експорту товарів до Російської Федерації зріс на 17,7% - до 2,620 млрд доларів, імпорту товарів з Російської Федерації - на 37,2%, до 4,204 млрд доларів.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського союзу зріс на 27,9% - до 11,002 млрд доларів, імпорту товарів з країн ЄС - на 22,8%, до 13,047 млрд доларів.
Нагадаємо, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-серпень становив 3,279 мільярда доларів, що в 2,3 рази вище дефіциту за аналогічний період минулого року - 1,448 мільярда доларів.
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