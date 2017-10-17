На заправках продовжують дорожчати бензин і дизпальне

Роздрібна вартість бензину і дизельного пального багатьох мережах АЗС протягом 14-16 жовтня зросла в середньому на 20-60 копійок за літр.

Про це повідомив аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко, передає УНІАН.

За інформацією UPECO, в мережі АЗС Amic Energy бензин марки А-92 подорожчав на 20 коп за літр, до 26,69 грн за літр, а дизпальне зросло в ціні на 50 коп за літр - до 25,49 грн за літр і 26,49 грн за літр (дизпальне "преміум" класу).

Також наголошується, що на АЗС ОККО і SOCAR всі види палива подорожчали на 50 коп. за літр. На сьогодні бензин А-92 у цих мережах коштує 27,49 грн за літр, А-95 - 28,49 грн за літр, А-95 "преміум" - 29,49 грн за літр, дизельне пальне - 25,99 грн за літр і дизпальне "преміум" - 26,99 грн за літр.

Згідно з повідомленням, ціни підвищилися і в інших мережах АЗС, включаючи столичну мережу KLO і регіональні компанії.

Як повідомлялося, у вересні ціни на пальне зросли в середньому на 1,5 грн за літр. За словами Сіренка, це було зумовлено збільшенням вартості нафтопродуктів на європейському ринку, за ціновими індикаторами якого працює український ринок. 6-9 жовтня роздрібна вартість бензину і дизпального знову зросла на 0,15-1 грн за літр.

26 вересня голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв заявив, що комітет почав запитувати необхідну інформацію від Міненерговугілля і самостійно вивчати ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів для з'ясування причини зростання цін.

У комітеті також заявили, що синхронність підвищення роздрібних цін на АЗС протягом вересня може свідчити про наявність у діях учасників ринку антиконкурентних узгоджених дій.